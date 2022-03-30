1 апреля
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Жизнь

Посылки для военнослужащих из Алтайского края доставили на границу с Украиной

Сегодня фура, выехавшая из Алейска 23 марта, приехала в Брянскую область. Оттуда посылки распределят по местам дислокации алтайских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Поддержка алтайских военных в рамках акции «Весточка из дома».
Поддержка алтайских военных в рамках акции «Весточка из дома».
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Акцию «Весточка из дома» организовали жены офицеров и солдат при поддержке войсковой части, администрации Алейска и Алейского района, а также регионального отделения «Единой России». К сбору присоединились депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС Юрий Матвейко, Максим Банных, Александр Демин, Анатолий Вытоптов, «Алейскзернопродукт», другие компании города и района. Акцию поддержали председатель Общественного совета министерства транспорта Алтайского края Алексей Паженцев и директор транспортной компании «Алтай» Юрий Бетеньков.

«Мы считаем важным поддержать наших земляков, отстаивающих интересы страны в рамках военной операции, защищающих наших соотечественников и мирных граждан на Украине. Военнослужащие должны понимать, что с ними не только родные и близкие. Благодаря неравнодушным людям, предпринимателям и депутатскому корпусу мы сегодня доставили до границы посылки нашим землякам, дальше ими займутся военные. Сегодня мы видим готовность людей объединяться и поддерживать друг друга. Мы продолжаем сбор средств в помощь эвакуированным жителям Донбасса. Уже собрано более 3 млн рублей. Все желающие еще могут присоединяться, реквизиты размещены на сайте регионального отделения партии «Единой России», — рассказал заместитель председателя АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько.

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