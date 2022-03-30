Посылки для военнослужащих из Алтайского края доставили на границу с Украиной

Акцию «Весточка из дома» организовали жены офицеров и солдат при поддержке войсковой части, администрации Алейска и Алейского района, а также регионального отделения «Единой России». К сбору присоединились депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС Юрий Матвейко, Максим Банных, Александр Демин, Анатолий Вытоптов, «Алейскзернопродукт», другие компании города и района. Акцию поддержали председатель Общественного совета министерства транспорта Алтайского края Алексей Паженцев и директор транспортной компании «Алтай» Юрий Бетеньков.

«Мы считаем важным поддержать наших земляков, отстаивающих интересы страны в рамках военной операции, защищающих наших соотечественников и мирных граждан на Украине. Военнослужащие должны понимать, что с ними не только родные и близкие. Благодаря неравнодушным людям, предпринимателям и депутатскому корпусу мы сегодня доставили до границы посылки нашим землякам, дальше ими займутся военные. Сегодня мы видим готовность людей объединяться и поддерживать друг друга. Мы продолжаем сбор средств в помощь эвакуированным жителям Донбасса. Уже собрано более 3 млн рублей. Все желающие еще могут присоединяться, реквизиты размещены на сайте регионального отделения партии «Единой России», — рассказал заместитель председателя АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько.