После исчезновения девочки на майских праздниках в Алтайском крае возбудили уголовное дело

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Рубцовска, сообщает региональный СК.

Напомним, девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. По данным СК — пропала 6 мая, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что найти не могут с 1 мая.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по сообщению о безвестном исчезновении жительницы города Рубцовска Густовой Дарьи Сергеевны», — рассказали в ведомстве.

Приметы: рост 150−155 см, глаза карие, короткие черные волосы до плеч, среднее телосложение.

Была одета: синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, ветровка черно-белая, кроссовки черные, рюкзак серый со стразами.