После скандала с дракой жена Мамаева подала на развод

Жена футболиста Павла Мамаева Алана 9 октября подала заявление на развод, сообщает Sport24 . Это произошло после того, как Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным избили несколько человек.

Жена Мамаева сообщила о намерении расторгнуть брак еще в конце сентября. Однако бракоразводный процесс начался именно после драки с участием футболиста.

8 октября она извинилась за выходку мужа и сказала, что ей стыдно, пишет Lenta.

Напомним, в понедельник, 8 октября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Мужчина уже подал заявление в полицию. По обоим случаям открыты уголовные дела по статье «побои».

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что предварительно наложит на Мамаева штраф и отстранят от тренировок с первой командой. В «Зените» пока ждут правовой оценки со стороны соответствующих органов.