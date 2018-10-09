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10 октября
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Жизнь
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После скандала с дракой жена Мамаева подала на развод

Жена футболиста Павла Мамаева Алана 9 октября подала заявление на развод, сообщает Sport24. Это произошло после того, как Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным избили несколько человек.

Павел Мамаев.
Павел Мамаев.
www.instagram.com/mamaev_fans

Жена Мамаева сообщила о намерении расторгнуть брак еще в конце сентября. Однако бракоразводный процесс начался именно после драки с участием футболиста.

8 октября она извинилась за выходку мужа и сказала, что ей стыдно, пишет Lenta.

Напомним, в понедельник, 8 октября, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Мужчина уже подал заявление в полицию. По обоим случаям открыты уголовные дела по статье «побои».

Футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что предварительно наложит на Мамаева штраф и отстранят от тренировок с первой командой. В «Зените» пока ждут правовой оценки со стороны соответствующих органов.

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