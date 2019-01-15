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Жизнь
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Прокуратура проверит дороги Барнаула после сообщений о массовых травмах от гололеда

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров после сообщений о массовых травмах жителей из-за гололеда поручил проверить соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети города, сообщает сайт ведомства.

Борьба с гололедом в Барнауле.
Борьба с гололедом в Барнауле.
barnaul.org

К проверке привлекут районные прокуратуры города, а также барнаульских сотрудников ГИБДД.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм законов «О безопасности дорожного движения», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», государственных стандартов в области содержания автомобильных дорог.

Напомним, по данным регионального минздрава, начиная с 23 ноября более 1 тысячи человек получили травмы из-за гололеда. Они преимущественно ломали руки и ноги. Только за новогодние праздники пострадали более 300 человек.

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