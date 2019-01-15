Прокуратура проверит дороги Барнаула после сообщений о массовых травмах от гололеда

К проверке привлекут районные прокуратуры города, а также барнаульских сотрудников ГИБДД.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм законов «О безопасности дорожного движения», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», государственных стандартов в области содержания автомобильных дорог.
Напомним, по данным регионального минздрава, начиная с 23 ноября более 1 тысячи человек получили травмы из-за гололеда. Они преимущественно ломали руки и ноги. Только за новогодние праздники пострадали более 300 человек.