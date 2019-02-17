Покушения на Александра II: как император выживал после взрывов и выстрелов

17 февраля 1880 года в императорском Зимнем дворце в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Это было пятое по счету покушение на Александра II, которое обернулось провалом. До этого политические оппоненты стреляли в него и даже пытались взорвать его поезд. Почему им не удавалось убить царя — читайте в материале altapress.ru.

Император не пытался оградить себя от нападок со стороны революционеров. Он верил, что его охраняет божественная сила. Которая, если была, то действовала достаточно долго: как минимум 14 лет с момента первого покушения до убийства.

Александр II Wikipedia.org

Первое покушение

Первое покушение на Александра II произошло в апреле 1866 года. Император направлялся к воротам Летнего сада, где его ожидала карета. В царя попытался выстрелить молодой дворянин Дмитрий Каракозов. Нападавший был членом революционного общества «Организация» и искренне считал, что смерть императора пробудит народ к социальной революции.

Затерявшись в толпе, революционер выстрелил в правителя. Момент покушения Каракозова на Александра заметил оказавшийся рядом крестьянин Осип Комиссаров. Во время выстрела он ударил революционера по руке, и тот промахнулся. За это император возвел Комиссарова в потомственную степень дворянства и щедро наградил.

Преступника поймали, посадили в Петропавловскую крепость, а впоследствии казнили. По делу о первом покушении на Александра II осудили больше 30 человек, пишут «Аргументы и факты». Большинство осужденных отправились на каторгу.

Месть в Париже

Следующим покушением императору хотели отомстить за подавление польского восстания 1863 года. Оно длилось около года на территории царства Польского (современных Белоруссии, Литвы и части Украины). После его подавления, по распоряжению правительства казнили более 100 участников, 800 отправили на каторгу.

Наполеон и Александр Wikipedia.org

Императора пытались убить во время его визита в Париж в 1867 году, когда царь посетил военный смотр. По пути оттуда он ехал в открытой карете с детьми и Наполеоном III. В Александра II выстрелил один из деятелей польского национально-освободительного движения Антон Березовский. Во время нападения пострадала только лошадь, в которую попал Березовский. Нападавший получил пожизненную ссылку в Новую Каледонию.

5 выстрелов Соловьева

Спустя 12 лет после парижского нападения на жизнь царя покушались вновь. Это случилось 2 апреля во время утренней прогулки правителя. Александр Соловьев, учитель и социальной революции, стрелял в императора 5 раз. Ни один из выстрелов своей цели не достиг. Нападавшего сразу же задержали и повесили спустя месяц.

Через полгода произошло следующее нападение, более масштабное. Члены организации «Народная воля» в лице Михаила Фроленко организовали план по подрыву поезда. На нём Александр II планировал вернуться в Крым. Маршрут своего возвращения император изменил в самый последний момент — поэтому народовольцам пришлось предпринять еще несколько попыток.

Последующие две также не были успешны. Первая из-за неисправности электрической цепи. В назначенное время взрыва просто не произошло. Вторая — в багажном отсеке поезда. Император и его семья должны были ехать следом за багажом. Но из-за технических неполадок они поменялись местами. Взрыв пришелся именно на товарный отсек.

Последняя неудача

Под руководством революционерки Софьи Перовской народовольцы приняли последнюю из неудачных попыток покушения на Александра II. Та же Перовская участвовала в организации одного из покушений на железной дороге. Через своих знакомых ей удалось узнать о ремонте подвалов в Зимнем дворце.

Мешки с динамитом народовольцы по ночам перетаскивали в винный погреб, который располагался под столовой. Этим занимался в основном Степан Халтурин, который устроился во дворец столяром. Ему даже удалось попасть в кабинет Александра II. Там он остался с ним наедине, но убить не смог. Император был добр, проявлял вежливость к рабочим.

Дело решили довести до конца 5 февраля. Тогда во дворце императора был назначен торжественный ужин. Ко взрыву всё было готово, но начало мероприятия отложили — один из членов императорской семьи задерживался на полчаса.

Взрыв прогремел по плану, в 18:20, но императора он застал неподалеку от комнаты охраны. Из высокопоставленных особ тоже никто не пострадал. Без жертв всё равно не обошлось: 10 человек погибло, 80 получили ранения.

Последнее покушение

1 марта 1881 года новый план по убийству царя все-таки привели в действие. В тот момент недовольство подогревали кризис и народные волнения против политики Александра II, пишет «История об истории».

Ранение императора Wikipedia.org

Народовольцы просчитали предполагаемые маршруты царя, сняли неподалеку лавку для торговли сыром и вырыли подкоп под мостовой, где заложили мину. Но пострадал император от ручной бомбы Игнатия Гринивицкого.

Это произошло во время поездки императора до Зимнего дворца — на набережной Екатерининского канала. Бомбы было две, первая повредила только карету, вторая ранила императора. Умер Александр II во дворце, куда его доставили сразу после взрывов. Императора попытались спасти, но рана оказалась смертельной.