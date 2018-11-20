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Жизнь
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Появились фото «всплывшей» британской деревни, которую затопили в прошлом веке

В британском Дербишире неожиданно стали видны руины деревни Деруэнт, затопленной еще во время Второй мировой войны.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Деревня и окрестные поселки были отселены в 1940-х годах — рядом возводили плотину. В 1945-м в этом месте на реках Эшоп и Деруэнт открыли водохранилище Ледибауэр. А деревня Деруэнт скрылась под водой.

Засушливая весна и жаркое лето понижали уровень воды в хранилище, и за последний месяц над водой постепенно стали видны руины Деруэнта.

Они привлекают внимание местных жителей и туристов, которые охотно делятся снимками в соцсетях, пишет mail.ru. Российские туристы также побывали в этом месте — на одном из «оголившихся» объектов появилась надпись «Сашка».

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