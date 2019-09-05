Правительство Алтайского края хочет сделать 11 ноября федеральным праздником

Правительство Алтайского края поддержало идею правительства Калужской области сделать 11 ноября памятной датой. Об этом говорится в письме, которое направили алтайские чиновники коллегам, сообщает nikatv.ru.

Письмо направил заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин. Он выразил уверенность, что 11 ноября — день окончания Великого стояния на реке Угре — «достойно увековечения в перечне памятных дат». Политик отметил важность события в историческом контексте: стояние связано с освобождением русских земель от золотоордынского ига.

Памятные даты России — официально установленные памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества.