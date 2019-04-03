Правительство займется здоровым питанием россиян

«Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект федерального закона, который, мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Государственную думу», — сказала Голикова.