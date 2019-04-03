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Жизнь

Правительство займется здоровым питанием россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на «правительственном часе» в Госдуме, что почти готов законопроект об «идеологии здорового питания», кабинет министров может внести его в парламент до середины лета, сообщает «Интерфакс».

Пластиковый контейнер, еда.
Пластиковый контейнер, еда.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект федерального закона, который, мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Государственную думу», — сказала Голикова.

Она напомнила, что председатель правительства Дмитрий Медведев закрепил полномочия по контролю качества продуктов питания за Роспотребнадзором.

Пресс-служба Роспотребнадзора в декабре 2018 года сообщала, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

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