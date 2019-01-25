Православный церковный календарь: какого числа посты в 2019

Православные посты в 2019 году
- Великий пост — с 11 марта по 27 апреля;
- Петров пост — с 24 июня по 11 июля;
- Успенский пост — с 14 по 27 августа;
- Рождественский пост — с 28 ноября 2019 по 6 января 2020 года.
Кроме того, а православной церкви постными днями являются среда и пятница (за исключением сплошных седмиц и Святок).
Еще однодневные посты установлены в Крещенский Сочельник (18 января), праздники Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября), сообщает pravmir.ru.