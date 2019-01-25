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Православный церковный календарь: какого числа посты в 2019

В православном церковном календаре на 2019 год — четыре многодневных поста. В это время верующие не едят яйца, мясные и молочные продукты, воздерживаются от развлечений и стараются чаще ходить в храм. Рассказываем, когда православные посты в 2019 году.

Завтрак. Каша. Пост.
Завтрак. Каша. Пост.
СС0

Православные посты в 2019 году

Кроме того, а православной церкви постными днями являются среда и пятница (за исключением сплошных седмиц и Святок).

Еще однодневные посты установлены в Крещенский Сочельник (18 января), праздники Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) и Воздвижение Креста Господня (27 сентября), сообщает pravmir.ru.

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