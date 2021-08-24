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Жизнь

Предосенний зной. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары

Синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за аномально жаркой погоды, которая ожидается до конца текущей недели.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

«В Алтайском крае в период с 24 по 28 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Кроме того, также передан штормовой прогноз из-за высокой пожароопасности.

Во вторник, 24 августа, на территории региона будет преимущественно без осадков. Дневные температуры составят +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

В Барнауле будет +26…+28 градусов.

Напомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что местами в Западной Сибири на этой неделе температура будет выше нормы на 8−11 градусов.

«Жара колоссальная», — прокомментировал ученый.

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