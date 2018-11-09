Преподобный Нестор Летописец: что известно об авторе «Повести временных лет»

9 ноября — день памяти преподобного Нестора Летописца, самого известного древнерусского автора. Нестор работал над «Повестью временных лет», ему также приписывают авторство еще нескольких произведений. Altapress.ru рассказывает, кто такой Нестор Летописец и почему о его личности историки спорят до сих пор.

Нестор Летописец: биография

Преподобный Нестор Летописец родился в Киеве, в 50 годах XI века. Юношей он стал послушником в Киево-Печерском монастыре, затем его посвятили в сан иеродиакона. Преподобный Нестор вел духовную жизнь и высоко ценил истинное знание, пишет days.pravoslavie.ru.

«В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания, — писал Нестор. — Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами».

Преподобный Нестор скончался около 1114 года.

Завет. Книга СС0

Что написал Нестор Летописец?

Главный труд Нестора Летописца — знаменитая «Повесть временных лет», которую впоследствии дописывали другие авторы. Книга стала огромным сборником, он неоднократно изменялся и редактировался.

Кроме того, Нестору традиционно приписывают такие произведения, как «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» и «Житие Феодосия Печерского».

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Почему историки сомневаются в его авторстве?

События «Жития Феодосия Печеского» во многом пересекаются с событиями, изложенными в «Повести временных лет». В «Повести» говорится об основании Киево-Печерской Лавры, жизни одного из основателей монастыря — преподобного Феодосия, о его смерти, открытии мощей и канонизации, сообщает «Фома».

Так вот, в «Повести» Нестор Летописец сообщает, что лично знал преподобного Феодосия, а автор «Жития» рассказывает, что пришел в монастырь вскоре после смерти святого. Есть и еще несколько расхождений.

Существует версия, что примерно в одно и то же время в Киево-Печерском монастыре жили и писали два монаха по имени Нестор.