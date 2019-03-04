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Жизнь

Президент Туркмении написал книгу про преданных и веселых коней

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу про лошадей. Она называется «У коня есть и преданность, и веселье».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
kremlin.ru

Как пишет газета «Золотой век», произведение посвящено ахалтекинским скакунам. В нем туркменский лидер рассказал об истории ахалтекинцев, современном искусстве туркменского коневодства, его лучших традициях, методах тренировки и воспитания скакунов.

На днях Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс и «вдохновился новыми творческими идеями», которые могут войти в книгу «интересными сюжетами и размышлениями».

Отмечается, что новая книга «станет прекрасным подарком народу» по случаю национального праздника туркменского скакуна, который отмечается в последнее воскресенье апреля.

Несмотря на плотный рабочий график, президент Туркмении написал множество книг по самой различной тематике. В его библиографии есть ряд произведений, посвященных кухне, коврам, музыке, пословицам, спорту, военным, полиции и другим темам.

В июле 2018 года Бердымухамедов спел песню в стиле рэп со своим внуком. В 2017 году во второй раз победил на выборах президента с результатом 94,27%. В связи с новыми поправками в конституции Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов будет править семь лет вместо пяти установленных ранее.

В январе сообщалось, что в Туркмении разрешили ездить только на белых машинах, так как этот цвет является любимым у президента, а женщинам вовсе запретили садиться за руль.

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