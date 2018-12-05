Жительница Барнаула пожаловалась на холод в квартире, который коммунальщики называют «субтропиками»

Наш дом на Кулагина, 4 построен в 1960 году, относится к старому фонду. Это важная деталь. Потолки — 2 метра 80 сантиметров, площадь моей квартиры — 57 квадратных метров, циркуляция горячей воды отсутствует (да и воду нам дали лишь полторы недели назад).

Весь октябрь в этом году за окном стояла плюсовая температура. Отопление было, но радиаторы еле теплились. Люди из нашего дома жаловались в разные инстанции на холод в квартирах. Но в управлении коммунального хозяйства администрации Октябрьского района говорили, чего мы возмущаемся — ведь за окном температура плюсовая, так что все в норме.

Соответственно, когда пришли зимние ноябрьские морозы, дом не был прогрет. Впрочем, как и подъезд, в котором сейчас стоит лютый холод.

Мастера ежились от холода

Обогреватель. Анна Зайкова

Однажды я замерила температуру в ванной комнате, там было плюс 15 (данные моего термометра). Вызвала мастеров из управляющей компании «Стандарт». Одна из мастеров, зайдя в ванную в пуховике, поежилась от холода, но отрапортовала, что там плюс 19. В двух других комнатах якобы по плюс 22 и 23. Данные измерительного прибора мне не показывали. Паспорта на термометр при них не было. Узнать данные поверки гаджета не представлялось возможным. Мне сделали замечание, что балкон недостаточно утеплен.

Замечания я приняла к сведению и утеплила квартиру так, как никогда ранее (даже герметиком замуровала балконную дверь) — просто два последних года проблем с отоплением не было вообще.

Сопло с маленьким диаметром

Вскоре выяснилось, что управляющая компания перед отопительным сезоном расстаралась и поставила сопло (устройство для разгона теплоносителя) меньшего диаметра, и якобы поэтому радиаторы были недостаточно горячими. Сотрудники «Барнаульской генерации» выехали на место и осмотрели отопительную систему. После выписали предписание УК заменить сопло на другое, большего диаметра. Что и было сделано 22 ноября.

Стояк стал горячим — на «раз-два» (больше рука не выдерживает при прикосновении), но у радиаторов температура была значительно ниже.

Холодный подъезд без стекла

Подъезд. Анна Зайкова

Отдельное слово о подъезде. Еще в сентябре домком подала заявление в УК на остекление подъезда (после июньского урагана одно из наружных стекол на верхнем этаже вылетело). Но получила ответ, что документ оформлен не по форме. И все. Подъезд не был подготовлен управляющей компанией к началу отопительного сезона, как прописано в Жилищном кодексе РФ.

Одна из моих комнат как раз прилегает к подъездной стене. Вот в ней стойко держится плюс 17. «Комфортную» температуру в квартире я вынуждена поддерживать при помощи обогревателя. Соответственно, оплачивая немалые суммы «за отопление» и горэлектросети.

В районном управлении комхозяйства меня просто отчитали — дескать, я одна жалуюсь на холод в квартире. Это неправда. Жильцы из соседнего дома по пр. Калинина, 22 также туда «позванивают» и озвучивают аналогичные проблемы. Коммунальщики в управлении мне сказали, что по замерам мастеров УК у меня вообще 23 градуса, настоящие «субтропики».

Какая температура у соседей

Еще до нынешнего «дна холода» я опрашивала жильцов о температурном режиме в квартирах. Некоторые рассказали, что ночуют-греются втроем с ребенком в одной комнате. Потом ребенка ведут греться в детский сад. Другая соседка вспомнила прошлогоднюю зиму — как ходила по квартире в шортах. Этой зимой она не может позволить себе такую роскошь.

5 декабря я специально зашла к соседям (проживают втроем в 1-комнатной квартире). Говорят, что играют с ребенком, лежа под одеялом на диване. У других жильцов комфортно, хотя тоже говорят, что не так тепло, как в прошлом году.