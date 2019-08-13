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Приложение «Мой Tele2» для Android стало лидером рейтинга Роскачества

Tele2 стал лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов Google Play и Appstore. «Мой Tele2» был признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым — для iOS. Компания получила максимальный балл среди конкурентов по безопасности, производительности и надежности приложения.

Приложение «Мой Tele2».
Приложение «Мой Tele2».
Фото из архива Tele2

Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал 18 приложений мобильных операторов, позволяющих управлять тарифами и услугами. Эксперты оценивали приложение по таким потребительским характеристикам, как безопасность, функциональность, производительность, удобство пользования, информация в интернет-магазине.

«Мой Tele2» стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию «лучших из лучших» приложений для iOS — он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение «Мой Tele2» получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android — еще по безопасности.

Исследование проводилось по 32 критериям. Эксперты оценивали качество приложений, оформив для тестирования по SIM-карте каждого из 9 рассматриваемых операторов.

Число пользователей приложения «Мой Tele2» стабильно растет: за 2018 год его аудитория выросла более чем в два раза. Ежедневно приложение «Мой Tele2» открывает 1 млн клиентов, а его аудитория в секунду достигает 20 тыс. человек.

Сергей Колесняк,
директор по развитию цифрового канала Tele2:

Приложение «Мой Tele2» — одна из важнейших точек контакта абонента с брендом оператора. Наша аудитория становится все более «цифровой», и абоненты все чаще используют онлайн-сервисы для решения прикладных задач. Мы сделали «Мой Tele2» максимально функциональным, удобным и безопасным для клиента. Высокая оценка приложения экспертами Роскачества подтверждает наше умение предвосхищать желания клиентов и учитывать последние тренды в разработке приложений. Интересно, что эксперты тестировали «Мой Tele2» еще до выпуска новой версии. Однако после редизайна приложение стало еще более технологичным, удобным и гибким к интеграции инновационных продуктов компании.

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