Приставы начали взыскание долга с Юлии Началовой после ее смерти

Исполнительное производство приставы начали 19 марта — через три дня после смерти Юлии Началовой. Ее долг составляет 47 тыс. рублей. Кроме того, ей надо уплатить исполнительский сбор в 3,3 тыс рублей.
Пристав-исполнитель по этому делу Мария Черникова пояснила изданию, что долг образовался из-за неуплаты транспортного налога. Сейчас на счетах певицы недостаточно денег, поэтому списать с них сумму для покрытия долга невозможно, отметила пристав.
В таких случаях «дело оканчивается актом о невозможности взыскания в связи со смертью гражданина», но и в этом случае карточка останется в базе данных Федеральной службы судебных приставов навсегда, поскольку долг не будет погашен, также пояснила Черникова.
Ранее СМИ сообщали, что Юлия Началова якобы оставила после смерти крупные долги. Напомним, она умерла в московской клинике 16 марта.