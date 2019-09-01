Призыв в армию, надбавки и дроны. Что изменится в жизни россиян в сентябре?

Служба в армии

С 1 сентября можно отказать от права на отсрочку или освобождение от службы в армии и пойти в армию. Для этого надо подать заявление в военкомат.

«Бездействие гражданина (то есть неподача заявления. — Прим. altapress.ru) означает, что он воспользовался правом на освобождение или отсрочку и не подлежит призыву," — рассказал порталу «Право.ру» директор аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон Иван Новиков.

Пенсионный фонд , логотип.

Сельская надбавка

1 сентября — крайний срок, когда Пенсионный фонд РФ намеревался завершить перерасчет фиксированной части страховой пенсии по старости всем сельчанам, которым такая надбавка положена.

До этого фиксированная выплата составляла 5334 рублей 19 копеек. После перерасчета у сельчан она вырастет до 6667 рублей 74 копеек, рост на 1 333 рубля 55 копеек. Право на надбавку получили неработающие пенсионеры с сельхозстажем не менее 30 лет, напомнил РБК.

Как ранее рассказывал altapress ru, если неработающий пенсионер не получит надбавку до 1 сентября, но уверен, что имеет на нее право, ему нужно самому обратиться в клиентскую службу ПФР с документами.

Нотариусы

С 1 сентября из перечня нотариальных действий, которые совершают должностные лица местного самоуправления, исключат удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом.

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула. Altapress.ru

Аудиозапись судов

С 1 сентября аудиозапись судебных заседаний стала обязательной. Но не всех, а только первой и апелляционной судебных инстанций. Не касается это и закрытых заседаний, сообщает РБК.

Участки

С 16 сентября готовить проект межевания территории при проведении комплексных кадастровых работ нужно будет только в отдельных случаях, где это целесообразнее всего, рассказывает Pravo ru.

А если в ходе работ выявят используемые излишки земли, землевладельцы смогут их зарегистрировать.

Что касается некомплексных кадастровых работ, проводимых юрлицами для собственных нужд, то их разрешат осуществлять силами штатных специалистов, то есть не нужно будет нанимать кадастрового инженера. Такая мера сэкономит бизнесу деньги.

Участок под строительство коттеджного поселка под Баюновскими Ключами. realtai.ru

Беспилотники

Беспилотники весом от 0,25 до 30 килограмм надо будет ставить на учет в Росавиации. Требование вступит в силу 27 сентября.

Заявление следует подать в течение 10 дней после того, как вы купили или ввезли беспилотник в Россию. Владельцам дронов придется идти и регистрировать их в течение месяца со дня вступления правил в силу.

Росавиация присвоит беспилотнику номер, который нанесут на устройство. Подать заявление потребуется и при продаже, утере или краже дрона.

Дрон. СС0

Извещение о ДТП

Оформить извещение о ДТП (для страховой компании) в случае мелких аварий можно будет через мобильное приложение «Госуслуг» (сейчас заполняется бумага). Задумано дело так, чтобы сократить время на оформление аварии по европротоколу до 15 минут.

Однако запуск специального сервиса по онлайн-оформлению европротокола уже дважды переносился. Некоторые СМИ написали, что он заработает 1 сентября 2019 года. Но, как сообщили источники pravo.ru, он заработает только в ноябре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А по всей стране и еще позже — с середины 2020 года.