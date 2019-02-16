Проклятие Тутанхамона: почему вскрывшие гробницу фараона умирали один за другим

16 февраля 1923 года археологи вскрыли погребальную камеру фараона Тутанхамона. А через пару месяцев умер лорд, который финансировал раскопки, а вслед за ним археологи, которые принимали в этом участие. После этого в мире заговорили о проклятии Тутанхамона, которое карает тех, кто потревожил покой фараона.

Обнаружение нетронутой гробницы юного фараона Тутанхамона, которая была закрыта 3 тысячи лет, стала настоящей сенсацией. Археологи обнаружили в ней больше 3,5 тысяч предметов искусства. Самый известный — посмертная маска Тутанхамона, выполненная из 11,26 кг чистого золота и множества драгоценных камней, пишет russia-now.com.

Почему заговорили о проклятии Тутанхамона?

Лорд Карнарвон, финансировавший экспедицию, скончался через пару месяцев после вскрытия саркофага — от укуса москита и последовавшего за ним заражения крови, уточняет meduza.io.

С 1922 по 1929 годы скончались 13 человек из числа тех, кто участвовал в исследованиях мумии и гробницы Тутанхамона. За ними последовали 9 их близких родственников, сообщает kp.ru.

Кроме того, «масла в огонь» подлил Артур Конан Дойл: он публично предположил, что гробница Тутанхамона была каким-то образом защищена.

Тутанхамон. Золотая маска СС0

Эти люди умерли из-за проклятия?

Нужно принять во внимание, что средний возраст умерших участников экспедиции был примерно 75 лет. Некоторым было за 80.

Смерть от малярии в начале ХХ века была довольно обычным явлением, и особенно — для человека, который посетил Египет.

Кроме того, жертвой проклятия Тутанхамона не стал руководитель раскопок, археолог Говард Картер, а также дочь лорда Карнарвона, хотя она спускалась в склеп с отцом.

Египет. открытые источники в интернете

Тогда откуда взялись эти слухи?

«Европейское общество 1920-х годов любило таинственные истории. После загадочной смерти лорда Карнарвона пресса начала пристально следить за всеми, кто имел хотя бы косвенное отношение к вскрытой гробнице», — цитирует «Медуза» египтолога Галину Караулову.

По словам ученого, к жертвам фараона СМИ относили погибших туристов, которые побывали в гробнице (а туристический поток был огромным), и даже канарейку Говарда Картера. Ее съела королевская кобра. Многие увидели в этом знак, ведь кобра — династический символ египетских царей.