Прокопьев день: как 5 декабря предсказывали погоду на зиму

5 декабря на Руси занимались дорогами (расчищали снег, ставили вехи для обозначения пути) и ремонтом саней.
После работы устраивали общий праздник: всем селом покупали барана, жарили его и ели. В некоторых районах вместо мяса готовили рыбу.
А еще зимними вечерами вся семья собиралась вместе, чтобы рассказывать и слушать сказки.
Пословицы про Прокопьев день
- Пришел Прокоп — разрыл сугроб.
- Прокоп дорогу прокапывает, а Екатерина (7 декабря) укатывает.
- Где Прокоп прокопал, там и санный путь.
- Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0
Прокопьев день: народные приметы на 5 декабря
- Мороз трещит — к сильному холоду.
- В начале декабря волки подходят близко к домам — значит, зима будет суровой.
- В проруби вода поднялась выше льда — к потеплению и мокрому снегу.