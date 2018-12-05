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Жизнь
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Прокопьев день: как 5 декабря предсказывали погоду на зиму

В 2018 году народный праздник Прокопьев день — 5 декабря (22 ноября по старому стилю). В православном календаре это день памяти мученика Прокопия. По-другому Прокопьев день называют «Вехостав», «Прокопий Зимний», «Филимон».

Зима. Сани. Упряжка
Зима. Сани. Упряжка
СС0

5 декабря на Руси занимались дорогами (расчищали снег, ставили вехи для обозначения пути) и ремонтом саней.

После работы устраивали общий праздник: всем селом покупали барана, жарили его и ели. В некоторых районах вместо мяса готовили рыбу.

А еще зимними вечерами вся семья собиралась вместе, чтобы рассказывать и слушать сказки.

Пословицы про Прокопьев день

  • Пришел Прокоп — разрыл сугроб.
  • Прокоп дорогу прокапывает, а Екатерина (7 декабря) укатывает.
  • Где Прокоп прокопал, там и санный путь.
  • Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Прокопьев день: народные приметы на 5 декабря

  • Мороз трещит — к сильному холоду.
  • В начале декабря волки подходят близко к домам — значит, зима будет суровой.
  • В проруби вода поднялась выше льда — к потеплению и мокрому снегу.
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