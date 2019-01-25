Ущерб от массовой рубки деревьев в барнаульском парке «Изумрудный» составил 15 млн рублей

Арендатора парка «Изумрудный» обвиняют в незаконной рубке 560 деревьев. Прокуратура Октябрьского района Барнаула передала уголовное дело в суд. По мнению надзорного органа, ущерб составил более 15 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

В парке "Изумрудный" в январе 2019 года

Как пишет пресс-служба ведомства, этот парк арендатор взял в 2016 году, где «с привлечением не осведомленных о незаконности действий лиц, произведен спил 560 деревьев»: яблонь, ясеней, вязов, лип и др. Потерпевшей стороной значится муниципальное образование — город Барнаул.

Сообщается, что по делу обвиняется руководитель организации-арендатора. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее представители арендатора поясняли altapress.ru свою позицию по поводу экспертизы по рубкам в парке. По словам представителя, эксперты насчитали все пеньки, образовавшиеся за время работы парка, включая старые и гнилые, срезанные очень давно, а также вырубленную молодую поросль клена, который «является вредоносным растением, рекомендованным к вырубке в городской среде». У арендатора, рассказал собеседник altapress.ru, было разрешение на спил 106 деревьев, которые они и убрали.

Споры вокруг парка

Напомним, что территорию «Изумрудного» получила в аренду компания «Лидер». Арендодатель — Алтайкрайимущество, но «Лидер» взял парк по договору перенайма от 2016 года у предыдущего арендатора — компании «Парк культуры и отдыха «Октябрьский».

Осенью 2018 года фирма «Лидер» расторгла с минимущества края договор аренды участка под парком «Изумрудный». Теперь же управление имущественных отношений Алтайского края отказывается принимать обратно у компании «Лидер» участок под парком «Изумрудный», хотя ранее добивалось его возврата в суде.

В итоге «Лидер» подал иск, в котором требует обязать ведомство принять участок. Если рассмотрение требования затянется, то и решение судьбы барнаульского парка вновь будет отложено.

Не дали реконструировать

Компания «Лидер» успела заказать проект реконструкции парка. Его разработали и презентовали. Автор проекта пообещал, что обновленный парк будет зеленее прежнего.

Но до реализации дело так и не дошло. Владимир Фишер утверждал, что компании просто не дают работать в парке.

Однако еще осенью 2017 году по факту вырубки возбудили уголовное дело, расследование которого теперь закончено и дело передано в городской суд Барнаул. Следствие осенью 2018 года приходило в парк и считало пеньки, чтобы выяснить, сколько именно деревьев вырубил новый арендатор.

В октябре 2018 года в комитете в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула прошла выемка документов, связанная с делом по незаконной вырубке деревьев в «Изумрудном».