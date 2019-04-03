Прокурор по делу Мамаева и Корорина пришла в зал суда под охраной ОМОНа

Прокурор Светлана Тарасова пришла в Пресненский суд на предварительное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокурор находится под госзащитой в связи с каким-то делом.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев, и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в результате которых пострадало несколько человек. С тех пор срок их пребывания в СИЗО продлевали дважды, после завершения следствия прокуратура передала материалы в суд.

3 апреля пройдет предварительное слушание, заседание проходит в закрытом режиме.

Светлана Тарасова была гособвинителем в деле о взятке губернатору Кировской области Никиты Белых, пишет РБК.