Прокурор по делу Мамаева и Корорина пришла в зал суда под охраной ОМОНа

По данным агентства, прокурор находится под госзащитой в связи с каким-то делом.
Напомним, братья Кокорины, Мамаев, и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в результате которых пострадало несколько человек. С тех пор срок их пребывания в СИЗО продлевали дважды, после завершения следствия прокуратура передала материалы в суд.
3 апреля пройдет предварительное слушание, заседание проходит в закрытом режиме.
Светлана Тарасова была гособвинителем в деле о взятке губернатору Кировской области Никиты Белых, пишет РБК.