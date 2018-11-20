Декларация на запястье: провоз через границу часов «с каменьями» приравняли к контрабанде

С 24 ноября провоз через границу подобных товаров общей стоимостью более миллиона рублей без наличия соответствующей декларации станет уголовным преступлением.
Максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере миллиона рублей.
Правительство постановило внести изменения в перечень стратегически важных товаров и ресурсов 22 октября, пишет ura.ru. Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие часы носят российские чиновники, и сколько стоят их аксессуары. Самыми дорогостоящими оказались часы председателя комитета по культуре Елены Ямпольской марки Rolex Date Just Green Waves Diamonds. Их стоимость — от 1,2 миллиона рублей.
Член Комитета по финансовому рынку Михаил Гулевский носит Rolex Daytona Cosmograph 116523, стоимость которых — от 1 млн рублей.
Часы Пескова
В августе 2015-го оппозиционер Алексей Навальный «рассмотрел» на руке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова часы стоимостью 37 млн рублей (670 тысяч долларов) и сообщил в своем блоге.
Предположительно дорогие часы заметили на свадебных фото с фигуристкой Татьяной Навкой. После этого сообщения в сети началась бурная дискуссия, откуда такие дорогие часы у пресс-секретаря. Выдвигалось несколько версий — начиная с того, что Пескову дали эти часы «поносить», чтобы СМИ оконфузились, опубликовав фото. Дескать, часики-то не Пескова. Вскоре участие в диспуте принял сам Песков, заявив, что эти часы ему преподнесла в подарок на свадьбу супруга Татьяна Навка. В конечном итоге «к консенсусу» спорящие стороны не пришли, каждый остался при своем мнении.
Уголовное дело
Ранее сообщалось, что на барнаульца завели уголовное дело из-за мема с дорогими часами патриарха Кирилла. По словам мужчины, из-за картинок в социальной сети к нему пришли СОБРовцы в масках и заковали в наручники. Уголовное дело возбудили из-за фотографий в соцсети — барнаулец опубликовал коллаж, который обыгрывает скандал 2012 года с фотографией патриарха Кирилла. На снимке он сидел без дорогих часов, однако на столе осталось их отражение.