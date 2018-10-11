Пройди увлекательный квест по торгово-развлекательному центру

14 октября в 14.00 ТРЦ «Арена» приглашает всех желающих принять участие в первом квесте по торгово-развлекательному центру!

В настоящее время квесты в реальности — одно из самых популярных развлечений. Игроки квеста могут не только повысить уровень своего логического мышления, но и развить воображение, улучшить настроение и весело провести время с семьей или друзьями!

Стань участником первого ARENA-КВЕСТа! Выполняй задания и разгадывай загадки, узнай все тайны торгово-развлекательного центра, посети самые популярные отделы ТРЦ и одержи заслуженную победу!

Для того чтобы стать участником квеста регистрируй свою команду в группе ВКонтакте или приходи в центральный атриум ТРЦ «Арена» в день мероприятия!

До встречи, призы уже ждут своих победителей!