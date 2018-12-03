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Жизнь
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«Пушистый комочек доброты»: Милонов предложил запретить наказывать котов и кошек

Депутат Виталий Милонов призвал на уровне законодательства запретить наказывать кошек и котов. По его мнению, в действиях животных никогда нет злого умысла, они хулиганят из-за отсутствия заботы и плохого отношения, сообщает РИА Новости.

Кот. Лапки
Кот. Лапки
СС0

Депутат заявил, что коты и кошки ведут себя прилично, когда в доме «порядок, мир и любовь». Если же хозяева ссорятся и ругаются, поведение котов может испортиться:

«Нельзя их в этом обвинять — виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки», — сказал Виталий Милонов.

В октябре 2018 года барнаульцы обвинили своего питомца в том, что он сорвал пломбу со счетчика. Невиновность кота пришлось доказывать в суде.

За кота заступился электромонтер Сергей Платонюк. Он рассказал, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно: проволока очень крепкая, и сами работники используют кусачки, чтобы снять пломбы.

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