«Пушистый комочек доброты»: Милонов предложил запретить наказывать котов и кошек

Депутат Виталий Милонов призвал на уровне законодательства запретить наказывать кошек и котов. По его мнению, в действиях животных никогда нет злого умысла, они хулиганят из-за отсутствия заботы и плохого отношения, сообщает РИА Новости .

Депутат заявил, что коты и кошки ведут себя прилично, когда в доме «порядок, мир и любовь». Если же хозяева ссорятся и ругаются, поведение котов может испортиться:

«Нельзя их в этом обвинять — виноваты всегда люди, которые провоцируют своих мурзиков и барсиков преступать нормы приличия и даже законы. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку — и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки», — сказал Виталий Милонов.

В октябре 2018 года барнаульцы обвинили своего питомца в том, что он сорвал пломбу со счетчика. Невиновность кота пришлось доказывать в суде.

За кота заступился электромонтер Сергей Платонюк. Он рассказал, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно: проволока очень крепкая, и сами работники используют кусачки, чтобы снять пломбы.