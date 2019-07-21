Пушистый кот с «бородой» стал звездой соцсетей

Кот по кличке Зуу с необычным окрасом живет в Японии, но уже стал известен за пределами Страны Восходящего Солнца.

Хозяева Зуу завели своему питомцу блог, количество подписчиков продолжает расти.

Красавца называют одним из самых милых созданий на просторах сети. И дело не только в упитанной мордашке, но и черной «бороде».

Зуу — экзот. Это искусственно выведенная порода кошек. Она появилась в США в 1960-х годах, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, как в сети «поймали» новую сердитую кошку-перса. 6-летний Луи — перс — живет в Остине (штат Техас). Легендарная сердитая кошка Grumpy Cat умерла 14 мая в возрасте 7 лет. Она стала популярной в Сети в 2012 году.