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Жизнь

Пушистый кот с «бородой» стал звездой соцсетей

Кот по кличке Зуу с необычным окрасом живет в Японии, но уже стал известен за пределами Страны Восходящего Солнца.

Лапы, кошка.
Лапы, кошка.
CC0

Хозяева Зуу завели своему питомцу блог, количество подписчиков продолжает расти.

Красавца называют одним из самых милых созданий на просторах сети. И дело не только в упитанной мордашке, но и черной «бороде».

Зуу — экзот. Это искусственно выведенная порода кошек. Она появилась в США в 1960-х годах, пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, как в сети «поймали» новую сердитую кошку-перса. 6-летний Луи — перс — живет в Остине (штат Техас). Легендарная сердитая кошка Grumpy Cat умерла 14 мая в возрасте 7 лет. Она стала популярной в Сети в 2012 году.

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