Путешествие во времени: на фото 1943 года разглядели мужчину со смартфоном

Пользователи сети обратили внимание на старый снимок, один из героев которого предположительно держал в руках смартфон. На фото — британские рабочие, отдыхающие на пляже. В центре можно заметить человека, который держит в руках неизвестный предмет и внимательно в него вглядывается.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour ???? (@StuartHumphryes) 30 сентября 2018 г.

Положение рук и пристальный взгляд мужчины напоминают поведение владельца смартфона, заметили подписчики.

«Эм, это только мне кажется, или этот парень проверяет свой смартфон?» — написал один из них. Его поддержали и другие юзеры, назвав героя фото путешественником во времени, пишет Lenta.ru.

Однако Хамфрис предположил, что мужчина на снимке мог просто скручивать папиросу.