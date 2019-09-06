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Жизнь

Путин рассказал о самом красивом месте в мире

Президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточной общественностью рассказал о самом красивом месте в мире.

Туризм. Камчатка.
Туризм. Камчатка.
kuhnmi(flickr.com), CC BY 2.0, part from origina.

«Камчатка — вообще наш бриллиант. <…> Все там заповедное, ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — сказал глава государства.

Вулканолог Сергей Самойленко заговорил про «образ просвещенной провинции». В музее вулканов на Камчатке в этом году было уже более 15 тыс. туристов, пишет «РГ». Вулканолог посетовал на сложности с рентабельностью и с арендой: нужна федеральная поддержка, чтобы развиваться.

«Вам можно позавидовать: вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Не так часто встречающееся совпадение», — сказал российский лидер Самойленко.

В рамках закона о социальном предпринимательстве готовится перечень сфер для господдержки, пояснил Владимир Путин.

«Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО <Российское географическое общество> есть возможность поддержать», — ободрил Путин вулканолога.

Владимир Путин в последние годы проводит свой отпуск в тайге — Хакасии, Туве. Несколько раз глава государства был с отдыхом в Горном Алтае. Однажды ему компанию составил Сильвио Берлускони.

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