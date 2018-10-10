Путин в совхозе наелся борща с котлетами и рассказал о секрете своей работоспособности

9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» на Ставрополье ознакомился с их обычным меню: салатом, борщом, котлетой с пюре и яблочным компотом.

Одна из сотрудниц «Рассвета» поинтересовалась у главы государства, как он при столь плотном рабочем графике выкроил время для обеда с ними, пишет «МК».

Президент в ответ пошутил: «Я ж что приехал? Пообедать!»

Российский лидер объяснил, что такие встречи всегда придают ему дополнительные силы: «Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с результатом таким хорошим».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в Минеральных Водах подошел к жителям города, собравшихся к его приезду. Главу государства встретили овациями.

В сентябре на Дальневосточном экономическом форуме в меню президента РФ были блины с красной икрой.