Путин знает, что не все медики получили обещанные доплаты за борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство «жестко потребовало от всех исполнителей на местах буквального выполнения» поручения президента, исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом без каких-либо вычетов на основе часов, смен или других показателей.
По поводу выплат медикам «возникали вопросы к губернаторами и главврачам», которые по-своему трактовали текст постановления правительства, заявил глава минздрава Михаил Мурашко.
Владимир Путин заметил, что «вопросы есть всегда, но если бы в постановлении изначально были бы прописаны ясные и прозрачные принципы, то тогда было бы меньше вопросов к главврачам», которые и так работают день и ночь.
«Не нужно ни на кого ничего перекладывать», — заявил глава государства.
Напомним, согласно распоряжению Путина, ежемесячно врачи, которые работают с коронавирусными пациентами, должны получать доплату в 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей.
Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
Как ранее заявлял глава алтайского минздрава Дмитрий Попов, выплаты в регионе получил 1 241 медработник.
Также в Алтайском крае начала работать «горячая линия» по повышенным выплатам за работу с больными COVID-19.