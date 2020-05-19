Путин знает, что не все медики получили обещанные доплаты за борьбу с коронавирусом

Регионы России получили 50,1 млрд рублей (из 52 млрд) на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Медработники должны были получить деньги за апрель до 15 мая, но средства перечислили не всем. Об этом 19 мая сообщил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов и министрами.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство «жестко потребовало от всех исполнителей на местах буквального выполнения» поручения президента, исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом без каких-либо вычетов на основе часов, смен или других показателей.

По поводу выплат медикам «возникали вопросы к губернаторами и главврачам», которые по-своему трактовали текст постановления правительства, заявил глава минздрава Михаил Мурашко.

Владимир Путин заметил, что «вопросы есть всегда, но если бы в постановлении изначально были бы прописаны ясные и прозрачные принципы, то тогда было бы меньше вопросов к главврачам», которые и так работают день и ночь.

«Не нужно ни на кого ничего перекладывать», — заявил глава государства.

Напомним, согласно распоряжению Путина, ежемесячно врачи, которые работают с коронавирусными пациентами, должны получать доплату в 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей.

Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Как ранее заявлял глава алтайского минздрава Дмитрий Попов, выплаты в регионе получил 1 241 медработник.

Также в Алтайском крае начала работать «горячая линия» по повышенным выплатам за работу с больными COVID-19.