Реконструкция моста на Новом рынке будет идти с 4 ночи до 8 утра. Неудобно, но придется смириться

Власти Барнаула согласовали с РЖД точное время проведения работ по реконструкции моста в районе Нового рынка — с 4:00 ночи до 8:00 утра, сообщают « Вести Алтай ».

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.

Выбор времени обосновывается тем, что в эти часы не ходят поезда по железнодорожным путям. Проект реконструкции уже прошел экспертизу.

Строительство обойдется в 1,7 млрд рублей. Еще 200 млн выделят из бюджета Барнаула на организацию временного движения транспорта и строительство разворотных трамвайных колец.

Глава Барнаула Вячеслав Франк напомнил, что мост аварийный и его необходимо отремонтировать «несмотря на все сложности, которые нам всем придется пережить».

«Мы получили от железной дороги „окна“ для работы. Они неудобные, работать придется в ночное время — с четырех до восьми утра. Компании, которая выиграет конкурс, придется максимально эффективно организовать работы в этот отрезок», — заявил мэр.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности. Анна Зайкова.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сократить сроки строительства моста. Пока они велики — не менее полутора лет», — подчеркнул Франк.

Напомним, работы хотят начать в мае 2022 года и закончить осенью 2023 года. Движение транспорта начнут перекрывать в апреле — из-за строительства трамвайного кольца.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что реконструкцию путепровода на Новом рынке не планируют переносить на другие даты из-за санкций.