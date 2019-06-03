Ради туристов: алтайские депутаты хотят разрешить продавать алкоголь в лесу

Авторы инициативы отмечают, что множество объектов располагаются на участках лесного фонда, поскольку «досуг на природе является доступным и распространённым видом отдыха».
Сейчас там запрещено продавать алкоголь, что, по мнению депутатов Алтая, снижает туристическую привлекательность.
Если изменения одобрят, то бизнесу разрешат получать лицензии на продажу алкоголя в стационарных торговых объектах.
Это должно сформировать «положительный имидж регионального туризма», считают авторы законопроекта.