Ради туристов: алтайские депутаты хотят разрешить продавать алкоголь в лесу

Депутаты Республики Алтай предлагают разрешить торговать алкоголем на туробъектах в лесу. Законопроект рассмотрят в Госдуме в июне, сообщает «Парламентская газета». Это нужно для повышения привлекательности Алтая для туристов, говорится в документе.