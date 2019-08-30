Радиостанция ENERGY подарила второй велосипед за сезон своему слушателю!

Победитель был выбран рандомно, с помощью генератора случайных чисел. Им оказался барнаулец — Даниил Гребенщиков. Парень был в приятном шоке от своей победы. Даниил редко ведет свой аккаунт в Instagram, но услышал ролик-анонс розыгрыша по радио и решил поучаствовать в конкурсе. И удача улыбнулась ему!
Радиостанция ENERGY еще раз хочет поблагодарить всех участников розыгрыша и поздравить победителя Даниила Гребенщикова с победой!
Напоминаем, что федеральный проект ENERGY ВЕЛИК проходит в Барнауле второй год подряд. В прошлом году ENERGY ВЕЛИК выиграл Сергей Рудь, а в июле 2019 года — Анна Кудинова.