По словам Виталия Гасаева, игроки в КВН на всю жизнь остаются друзьями. Он познакомился с Зеленским в 1999 году на Кипре, во время летнего Суперкубка. Зеленского взяли в массовку в команду «Запорожье-Кривой Рог-Транзит».
«Зеленский на сцене в тот раз ничего не говорил — только танцевал. Кстати, неплохо», — вспоминает Гасаев. Затем в разные года они еще несколько раз встречались на различных мероприятиях.
«Володя мне казался хорошим, расчетливым еврейским мальчиком. Зря, конечно, он подался в политику. Артистам нельзя туда ходить», — сказал Гасаев.
Артист рассказал, что Зеленский с командой «95 квартал» приезжал в Барнаул, Новосибирск и Томск. По словам Гасаева, в Сибири Зеленскому понравилось.
Напомним, Владимир Зеленский лидирует с 73,09% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 80% электронных протоколов (данные на утро 22 апреля).
Что известно о Гасаеве
Российский певец и участник команды КВН Виталий Гасаев родом из Барнаула. Он учился в Алтайском государственном техническом университете. С 1996 года — участник КВН-команды «Дети лейтенанта Шмидта». По данным НДН. инфо, сейчас Гасаев живет в Барнауле.