Рассекречено количество российских гражданских спутников для съемок Земли

На предприятии «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») рассказали о гражданской группировке спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает РИА Новости .

«Российская орбитальная группировка ДЗЗ насчитывает 10 космических аппаратов, обеспечивающих все виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную: «Ресурс-П», «Электро-Л», два — «Метеор-М», пять — типа «Канопус-В» и один — «Канопус-В-ИК», — говорится в сообщении компании.

Приведенные данные соответствуют информации из открытых источников. В общую численность предприятие госкорпорации не внесло функционирующий космический аппарат «Аист-2Д», так как он принадлежит и создан за собственный счет ракетно-космического центра «Прогресс», также входящего в «Роскосмос», пишет bfm.ru.

Планетарная «слежка»

Общее количество спутников дистанционного зондирования Земли в мире составляет около 438 аппаратов.

Самая крупная их группировка у Китая — 84 спутника. США располагают 50 крупными аппаратами и около 150 малыми спутниками для съемки Земли. У стран ЕС суммарно 49 аппаратов. Группировка Японии насчитывает 28 спутников, у Индии — 18 аппаратов.

Взрывы

Ранее сообщалось, что российский спутник «Ломоносов» зафиксировал таинственные взрывы над Землей.

Спутник запустили в 2016 году. В ходе своего полета «Ломоносов» несколько раз зафиксировал световые «взрывы» огромной мощности на высоте 10 км над Землей. При этом, под местом взрывов не было замечено ни гроз, ни облаков.