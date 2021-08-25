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Жизнь

Расселить и заселить. Как и когда в России могут решить жилищный вопрос

Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.рф» 24 августа заявил, что Россия сейчас в состоянии решить жилищный вопрос. Рассказываем, когда нуждающихся могут обеспечить квадратными метрами и сколько на это выделят денег.

Стройка.
Стройка.
Анна Зайкова, altapress.ru.
1 «Впервые можем решить». Что лидер страны сказал о российском рынке жилья?

Путин отметил, что в России по-прежнему много нерешенных задач в сфере жилищного строительства. При этом страна способна наладить обеспечение жильем.

«У нас очень много задач еще не решенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.
2 Кому помогут жильем в первую очередь?

В этот же день, 24 августа, на съезде партии «Единая Россия» Путин предложил запустить программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

По его словам, на реализацию программы выделят 45 млрд рублей.

Как отмечают Известия, сейчас в России аварийным признано жилье общей площадь более 11 млн кв. м.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова
3 Когда расселят жителей аварийных домов?

Путин предложил выделить на расселение средства из госбюджета. Он попросил «Единую Россию» поддержать предложения в финансовых планах на 2022, 2023 и 2024 годы.

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