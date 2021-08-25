Расселить и заселить. Как и когда в России могут решить жилищный вопрос

1 «Впервые можем решить». Что лидер страны сказал о российском рынке жилья?

Путин отметил, что в России по-прежнему много нерешенных задач в сфере жилищного строительства. При этом страна способна наладить обеспечение жильем.

«У нас очень много задач еще не решенных, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом», — цитирует Владимира Путина официальный сайт Кремля.