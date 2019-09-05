Расшифровали пророчество Ванги о Зеленском

Новость о болгарской провидице Ванге и ее пророчестве о президенте Украины Владимире Зеленском переполошила СМИ.

Предсказательница еще в 90-е годы предвидела приход юмориста к власти.

В те годы Ванга знала, что к власти на Украине придут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, говорится в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

О судьбе Зеленского болгарская провидица якобы знала еще когда тот ходил в школу.

«Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь», — говорилось в предсказании, пишут Дни.ру.

Владимир Зеленский выиграл президентские выборы с рекордным уровнем поддержки. За него проголосовали около 73% украинцев. На парламентских выборах поддерживающая его партия «Слуга народа» также взяла большинство.