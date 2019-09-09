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Жизнь

Размер родительских пособий увеличат в России

Размер средств, выделяемых из бюджета России на родительские пособия, увеличится в три раза в 2020 году в сравнении с текущим годом, сообщают «Известия».

Папа с ребенком. Санки.
Папа с ребенком. Санки.
СС0

Величина самих ежемесячных выплат вырастет в среднем на 7% - до 12 тысяч рублей.

Начиная с января, пособия будут положены семьям, где имеется ребенок в возрасте до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Если говорить о дальнейших перспективах, то ожидается, что в 2021 году выплаты увеличат до 12,3 тысячи рублей, а в 2022 — до 12,6 тысячи рублей.

Общая сумма средств, выделяемых на обеспечение данных выплат, в 2020 году составит 150 млрд рублей, в 2021 — 156 млрд рублей, а в 2022 — 164 млрд рублей.

Согласно прогнозам Минтруда РФ, пособия будут получать около миллиона семей ежемесячно.

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