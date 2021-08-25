Разовая поддержка. Когда российские пенсионеры смогут получить по 10 тысяч рублей и нужно ли писать заявление

1 Кому положены выплаты?
Согласно указу, разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей получат пенсионеры. В том числе работающие и военные. Удерживать долги из суммы не будут.
2 Когда можно получить деньги?
Выплата — единовременная и запланирована на предстоящий сентябрь.
Деньги, рубли.
CC0
3 Чтобы «попасть под выплаты», нужно писать заявление?
Не нужно. Пенсионный фонд начислит средства на основании имеющихся документов.
Напомним, ранее Путин сообщил, что на выплаты пенсионерам и военным из госбюджета выделят больше 500 млрд рублей.