Редкое зрелище: как выглядят животные на рентгеновских снимках

Рентген — один из эффективных методов диагностики у животных. Также он позволяет свести к минимуму время анестезии в случае операций, пишет Русская служба BBC.
Удивительные и готические рентгеновские снимки животных, сделанные во время проверок здоровья в ветеринарном центре.
Подобные снимки редко становятся достоянием общественности, так как делаются обычно исключительно в исследовательских целях, пишет mail.ru.
Rodrigues flying fox pic.twitter.com/gTZbTnG68s— Oregon Zoo (@OregonZoo) 17 октября 2018 г.
Родригесская летучая лисица, королевский питон, хвост бобра.
A beaver's tail pic.twitter.com/cpuhPvlGxD— Oregon Zoo (@OregonZoo) 17 октября 2018 г.