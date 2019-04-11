Ресурсовики заставили жителей алтайского села платить за «грехи отцов»

Жителей села Еланда Целинного района Алтайского края обязали ежемесячно платить по 550 рублей за то, что более полувека назад собственники домов незаконно подключились к сети водоснабжения.

Представители местного МУП «Вода» выставили людям в квитанциях новый платеж с каждого частного дома, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Ресурсовики объяснили это тем, что в 60−70-х годах собственники незаконно подключились к сети центрального водоснабжения и с тех пор исправно получают воду. Всего в селе почти 150 домов, то есть организация планировала собрать около 80 тысяч рублей.

Жители села недоумевают, почему с них вдруг без каких-либо доказательств начали требовать плату за то, что произошло полвека назад. Некоторые решили не ввязываться в разборки с МУПом и просто заплатили. Другие решили сначала все проверить.

Юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина пояснила, что если УК или ресурсоснабжающая организация выставляет счет на оплату каких-либо дополнительных услуг, всегда можно попросить у организации разъяснения, на основании каких документов они выставили счет.

Если таких документов нет, то можно обратиться в госжилинспекцию или прокуратуру.

В случае с жителями Еланды прокуратура признала, что действия ресурсовиков незаконны. Тем, кто уже оплатил услугу, деньги вернут в виде перерасчета.