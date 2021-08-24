Резко снизилось число тяжелых больных ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 262 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 202 пациента, умерло 25 человек, сообщили 24 августа в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 655 человек (-168 за сутки), из них 207 ни ИВЛ (сутками ранее было 202 человека).

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 2 631 пациент и 393 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 68 646 человек. Выздоровели всего 52 298 пациентов. Умерло 4 531 человек.

Новые случаи

Барнаул — 83,

Бийск — 17,

Рубцовск — 10,

Заринск — 9,

Славгород , Алейский , Локтевский районы — по 8 заболевших,

Алейский Локтевский районы — по 8 заболевших, Первомайский район — 7,

Новоалтайск , Тальменский район — по 6 заболевших,

Тальменский район — по 6 заболевших, Камень-на-Оби , Змеиногорский , Калманский , Кулундинский , Ребрихинский , Угловский , Целинный районы — по 5 заболевших,

Змеиногорский Калманский Кулундинский Ребрихинский Угловский Целинный районы — по 5 заболевших, Завьяловский , Бийский , Волчихинский — по 4 заболевших,

Бийский Волчихинский — по 4 заболевших, Алтайский , Баевский , Бурлинский , Мамонтовский , Павловский , Родинский , Табунский , Топчихинский , Третьяковский , Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,

Баевский Бурлинский Мамонтовский Павловский Родинский Табунский Топчихинский Третьяковский Усть-Калманский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Заринский , Косихинский , Кытмановский , Немецкий национальный , Хабарский районы — по 2 заболевших,

Заринский Косихинский Кытмановский Немецкий национальный Хабарский районы — по 2 заболевших, Быстроистокский , Ельцовский , Зональный , Каменский , Красногорский , Крутихинский , Михайловский , Романовский , Солтонский , Троицкий , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 24 августа в Алтайском крае от коронавируса прививается 601 107 человек, в том числе: 128 026 человек получили первую прививку и 471 955 человек обе прививки. 1 126 человек ревакцинировались.