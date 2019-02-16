Рыбак из Новосибирска чудом спас вмерзшую в лед собаку

Чудесная история спасения на прошлой неделе произошла в одной из деревень под Новосибирском. Проезжавший по дороге рыбак увидел умирающую собачку, которая вмерзла в лед. Остаться равнодушным и пройти мимо он не смог.

«Сначала я подумал: комок какой-то, снегом покрытый и во льду. Поэтому сначала проехал, потом в зеркало еще раз посмотрел, хотя товарищ мой сказал, что собака уже замерзшая, труп, но я решил остановиться. Подошел, а собака во льду и с пробитым глазом и вся в крови голову немного приподняла, а сама трясется, — рассказал «КП Новосибирск» житель поселка Светлый Денис Дарнев.

Он уточнил, что это оказался английский кокер-спаниель золотистого окраса. Рыбак отвез собачку к ветеринару. Оказалось, что у нее выбит глаз и ушиб головы. Животное сразу прооперировали.



На следующий день Денис решил выяснить, кто хозяин собаки. Местные жители рассказали, что скорее всего она жила в одной из местных семей, которая считается не очень благополучной. Отец семейства мог обидеть животное.

Спасенная под Новосибирском собака www.nsk.kp.ru

После этого решено было искать спаниельке новых хозяев.

По словам спасителя, сейчас собака в ветклинике на стационаре. Есть куратор. После выписки собаку планируют либо в питомник поместить, либо на передержку, пока не найдется новый дом.