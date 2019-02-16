Рыбак из Новосибирска чудом спас вмерзшую в лед собаку

«Сначала я подумал: комок какой-то, снегом покрытый и во льду. Поэтому сначала проехал, потом в зеркало еще раз посмотрел, хотя товарищ мой сказал, что собака уже замерзшая, труп, но я решил остановиться. Подошел, а собака во льду и с пробитым глазом и вся в крови голову немного приподняла, а сама трясется, — рассказал «КП Новосибирск» житель поселка Светлый Денис Дарнев.
Он уточнил, что это оказался английский кокер-спаниель золотистого окраса. Рыбак отвез собачку к ветеринару. Оказалось, что у нее выбит глаз и ушиб головы. Животное сразу прооперировали.
На следующий день Денис решил выяснить, кто хозяин собаки. Местные жители рассказали, что скорее всего она жила в одной из местных семей, которая считается не очень благополучной. Отец семейства мог обидеть животное.
После этого решено было искать спаниельке новых хозяев.
По словам спасителя, сейчас собака в ветклинике на стационаре. Есть куратор. После выписки собаку планируют либо в питомник поместить, либо на передержку, пока не найдется новый дом.