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Жизнь

Родители умершей в Турции россиянки заявили, что врачи убили их дочь ради органов

В частной клинике в Турции умерла 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова. Ее родители считают, что врачи не оказали необходимую помощь, чтобы получить внутренние органы девушки, пишет ТВК.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

В июле 2019 года семья Ланшаковых отправилась в Турцию. На девятый день путешествия Софью с острой болью и подозрением на инфекцию доставили в частную клинику «Сиедра».

По словам родителей девушки, врачи не оказали ей необходимую помощь:

«Это, наверное, убийство. Первый диагноз был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребенка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявил отец погибшей Вячеслав Ланшаков.

Сообщается, что красноярские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка за рубежом. В Следкоме назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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