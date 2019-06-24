Росийский подводник высказался о фильме-катастрофе «Курск»

Фильм «Курск» посвящен памяти российских подводников. Картина рассказывает о трагической гибели российских матросов, находившихся на атомной подводной лодке «Курск», которая потерпела крушение во время военно-морских учений в Баренцевом море в 2000 году.

Присутствовавший на премьере контр-адмирал Владимир Дудко, который командовал подводной лодкой Тихоокеанского флота, назвал «Курск» лучшим фильмом про трагедию, выпущенным за последние 20 лет, пишет mail.ru.

«Этот фильм эпохальный. Он характеризует дух армии, характеризует общество. Фильм «Курск» крайне важен для того, чтобы мы могли оценить, через что прошло наше общество за последние 30 лет. Я сам прослужил на подводной лодке не один год и хорошо себе все представляю. Я считаю, что если этот фильм увидит нынешнее поколение, то он обязательно оставит след в душе каждого, сказал контр-адмирал.

Между тем министр культуры России Владимир Мединский заявил, что выходящий в российский прокат фильм «Курск», затрагивает очень чувствительную для страны тему, поэтому на картину зрители могут отреагировать по-разному. Министр отметил, что лично он считает фильм от продюсера Люка Бессона спорным, но призвал зрителей составить свое мнение, пишет .

Гостями показа в Москве стали Мария Голубкина с 16-летним сыном Иваном, Сергей Гармаш, Маруся Зыкова, Влад Соколовский, Наталья Лесниковская и другие звезды.

Главные роли в фильме исполнили Леа Сейду, Матиас Шонартс, Колин Ферт, Макс фон Сюдов и Микаэль Нюквист, умерший в 2017 году.

Драма «Курск» выходит в российский прокат 27 июня.