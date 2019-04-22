Роскосмос решил избавиться от площадки № 1, с которой улетал на орбиту Гагарин

Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки № 1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.

«В связи с предстоящим прекращением эксплуатации „гагаринского старта“, сотрудники Центра эксплуатации № 1 космического центра „Южный“ <…> начали подготовку к полному перебазированию с 1-й на 31-ю площадку космодрома», — передает РИА Новости со ссылкой на собеседника в Роскосмосе.

С 2020 года все пуски пилотируемых кораблей будут производить на новой ракете «Союз-2», в то время как с первой площадки возможны старты только старых ракет «Союз-ФГ», пишет ura.ru. Последние пуски с «гагаринского старта» пройдут в июле и сентябре 2019 года.

На протяжении последних десятилетий «Старт» № 1 был базовой площадкой. Там располагались администрация, склады и техника. 12 апреля 1961 года с этой площадки в космос стартовала ракета «Восток» с одноименным кораблем, пилотируемым Юрием Гагариным, напоминает ИА FlashSiberia.

Ранее сообщалось, что при составлении истории полетов в Роскосмосе забыли о Гагарине.