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Жизнь

Россия собирается добывать полезные ископаемые на Луне

Россия планирует в 2031—2035 годах доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для лунной базы, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Луна.
Луна.
СС0

НПО имени Лавочкина предлагает Роскосмосу запустить к Луне четыре автоматических космических аппарата. Станция «Луна-30» доставит на поверхность спутника многоразовый лунный корабль для поддержки пилотируемых миссий. Посадочная станция «Луна-31» привезет на Луну тяжелый луноход массой до 5 тонн, оборудованный для разработки лунных ресурсов, сказал собеседник агентства.

По его словам, посадочная станция «Луна-32» доставит тяжелые модули для строительства лунного полигона, а запуск орбитального аппарата «Луна-33» обеспечит связь и навигацию.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на Луну планируется отправить посадочную станцию «Луна-25», в 2023 году — орбитальный аппарат «Луна-26» и в 2024 году — посадочную станцию «Луна-27».

«Луна-25» будет искать водяной лед на южном полюсе Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва.

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