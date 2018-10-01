Россиян подключат к накопительной пенсии без согласия

Россиян начнут автоматически подключать к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки.

Эту идею стали активно обсуждать в правительстве, но реализация начнется не раньше 2020 года — чтобы не нагнетать обстановку, связанную с увеличенным возрастом выхода на пенсию, пишет РБК со ссылкой на источники.

По расчетам правительства, реформа с автоподключением к негосударственным пенсионным фондам (НПФ), коснется не менее 70 млн россиян. Но если НПФ не будет выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ. При этом россиянину дадут еще пять лет, чтобы окончательно сделать выбор в пользу НПФ. Все эти пять лет Пенсионный фонд будет продолжать заниматься страховой частью пенсии, пишет ura.ru.

Публикация законопроекта задерживается, чтобы нивелировать негативное отношение к повышению пенсионного возраста, которое, как следствие, может распространиться и на ИПК.

Акцент будет сделан на автоматической подписке граждан, участвующих в пенсионной реформ. Правительство основывается на 158-й статье Гражданского кодекса, 3 пункт статьи гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон», указывает издание.

По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Ранее сообщалось, что почти 30 млрд пенсионных рублей «потеряли» в этом году НПФ.

Два фонда группы «Открытие», НПФ, ранее принадлежавший скрывающемуся в Лондоне миллиардеру Борису Минцу, а также еще два фонда за пределами первой десятки — за полгода принесли клиентам 29,5 млрд рублей убытка.

Максимальные потери зафиксировал НПФ «Будущее», куда 4,5 млн россиян отнесли 295,9 млрд рублей. Фонд показал отрицательную доходность в 6% за январь—июнь, растеряв 17,8 млрд рублей.

Лопнувшие фонды

В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 млрд рублей, к ним предъявлено 2,2 млн требований от кредиторов, подавляющее большинство которых — клиенты, размещавшие пенсионные деньги.