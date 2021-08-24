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Жизнь

Россиян уведомят о размере предполагаемой пенсии, чтобы «понимали свои перспективы»

Минтруд опубликовал на портале правовой информации приказ, который утверждает порядок информирования о размере предполагаемой пенсии.

Пенсионеры возле мусорного бака.
Пенсионеры возле мусорного бака.
соцсети.

Согласно документу, женщины будут получать такие уведомления после 40 лет, мужчины — после 45.

«Информация будет трижды в год размещаться в личном кабинете на портале Госуслуг», — говорится в приказе.

Речь идет о гражданах, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности.

Как уточняет РБК со ссылкой на замминистра труда Андрея Пудова, такие уведомления «помогут людям понять свои перспективы».

В частности, россияне смогут принять меры для повышения пенсии, если ее предполагаемый размер их не устроит.

В ведомстве подчеркнули, что к 45 годам у граждан обычно уже накоплен пенсионный капитал и они начинают задумываться, как обеспечивать себя в будущем после выхода на пенсию.

Ранее altapress.ru рассказал, какими были пенсии в СССР — при Ленине, Сталине, Хрущеве и Брежневе.

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