Россияне назвали главные признаки прихода старости

Исследование провели Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международная компания Bayer.
По данным исследования, каждый пятый респондент связывает приход старости с выходом на пенсию. При этом большинство опрошенных уверены, что человек может вести активный образ жизни после 60 лет, хотя для этого и нужно будет прикладывать больше усилий.
76 процентов респондентов заявили, что поддерживать прежний ритм жизни пожилому человеку тяжело.
Участники опроса в возрасте 60 лет и старше рассказали о стремлении изучать новое. Однако серьезное обучение большинству из них дается с трудом, отмечается в исследовании.