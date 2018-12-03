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Жизнь
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Россияне назвали главные признаки прихода старости

Граница наступления старости — это возникновение серьезных проблем со здоровьем. Такого мнение придерживаются 50 процентов россиян, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Российскую газету». Кроме того, среди признаков преклонного возраста россияне назвали невозможность обеспечивать себя самому и прекращение активной трудовой деятельности.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
Олег Богданов

Исследование провели Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международная компания Bayer.

По данным исследования, каждый пятый респондент связывает приход старости с выходом на пенсию. При этом большинство опрошенных уверены, что человек может вести активный образ жизни после 60 лет, хотя для этого и нужно будет прикладывать больше усилий.

76 процентов респондентов заявили, что поддерживать прежний ритм жизни пожилому человеку тяжело.

Участники опроса в возрасте 60 лет и старше рассказали о стремлении изучать новое. Однако серьезное обучение большинству из них дается с трудом, отмечается в исследовании.

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