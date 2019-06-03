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Жизнь

Россияне рассказали о снижении зарплат

Около 18,3% россиян в 2018 году заметили, что их зарплаты снизились, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Кошелек. Доход.
Кошелек. Доход.
СС0

Доходы при этом у 62,5% россиян не изменились за прошлый год, а зарплаты 19,2% жителей России выросли в 2018 году.

Официально Росстат зафиксировал рост зарплат россиян на 9,4% за год.

Другой опрос показал, что наиболее низкие ожидания перспектив роста доходов характерны для работников сферы здравоохранения (42%) и образования (40%), пишет polit.ru. Самые высокие ожидания — у работников сфер информационных технологий (71%).

Ранее специалисты по подбору персонала назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая. На первой строчке этого рейтинга оказались управляющие домашним хозяйством (батлеры). Им обещают зарплату до 500 тыс. рублей.

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