Россияне рассказали о своих походах по магазинам

Согласно опросу, 90% россиян регулярно ходят в магазин с обширным списком запланированных покупок. 22% россиян делают покупки раз в семь дней, 30% посещают магазин несколько раз в неделю, а 8% респондентов признались, что покупают товары ежедневно.
Более половины опрошенных (57%) в течение недели докупают отдельные товары, 3% делают это ежедневно, а еще по 27% респондентов рассказали, что докупают товары несколько либо один раз в неделю.
«Практикуют россияне и спонтанные, незапланированные покупки. Так, почти четверть респондентов покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% — каждый день, 10% — несколько раз в неделю, а 11% — раз в неделю», — отметили социологи, пишет bfm.ru.