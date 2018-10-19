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Россияне рассказали о своих походах по магазинам

Россияне предпочитают делать большие закупки несколько раз в неделю, однако потом примерно столько же раз докупают отдельные необходимые товары, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «РОМИР».

Покупатели фермерского магазина
Покупатели фермерского магазина
Олег Богданов

Согласно опросу, 90% россиян регулярно ходят в магазин с обширным списком запланированных покупок. 22% россиян делают покупки раз в семь дней, 30% посещают магазин несколько раз в неделю, а 8% респондентов признались, что покупают товары ежедневно.

Более половины опрошенных (57%) в течение недели докупают отдельные товары, 3% делают это ежедневно, а еще по 27% респондентов рассказали, что докупают товары несколько либо один раз в неделю.

«Практикуют россияне и спонтанные, незапланированные покупки. Так, почти четверть респондентов покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% — каждый день, 10% — несколько раз в неделю, а 11% — раз в неделю», — отметили социологи, пишет bfm.ru.

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